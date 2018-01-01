Пользователей соцсетей напугала собака с человеческим лицом

Хозяйка пса связывает "очеловечивание" своего питомца с его новой стрижкой.

Пользователи соцсетей заметили, что у маленького ши-пу по кличке Йоги не по-собачьи человеческое лицо. Некоторых такое сходство даже напугало.

Особо люди отмечают пронзительный взгляд светлых миндалевидных глаз и форму надбровных дуг. Да и рот похож на человеческий. Дополняют облик светлые щеки.

Человекообразность еще больше бросается в глаза, если посадить песика рядом с собратом такой же породы.

Владелица собаки Шанталь Дежардин даже не подозревала о том, какой особенный у нее пес, пока ей на это не указали друзья в Facebook.

При этом Шанталь утверждает, что у Йоги раньше было обычная собачья морда, а изменился он после стрижки.

Ранее Сеть порвало забавное видео с псом-"лыжником", который лентяйничает. Ролик в соцсети репостнули более 120 тысяч пользователей.

Также в Интернете появилось видео, на котором заснято, как в захваченном Россией Крыму в Ялте пес — "украинский четырехлапый диверсант" — оторвал от автомобиля российский регистрационный номер.

Напомним, в сиднейском суде теперь работают собаки. Непосредственно в зал суда собак не пускают, чтобы те не отвлекали участников процесса.