Сеть рвет забавное видео с псом-"лыжником", который лентяйничает

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлено, как пес мешает хозяйке-лыжнице, лентяйничая.

Вместо того, чтобы бежать со спортсменкой, собака лежала на спине, а человеку приходилось ее тащить, свидетельствует видео, опубликованное Svein Erik Moe в Facebook.

Ролик за три дня репостнули более 123 тысяч пользователей, он собрал 19 тысяч лайков и почти 200 комментариев.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором заснято, как в захваченном Россией Крыму в Ялте пес — "украинский четырехлапый диверсант" — оторвал от автомобиля российский регистрационный номер.