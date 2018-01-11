В России из-за секса втроем разбиты три иномарки: фото и видео с места ДТП

Инцидент произошел в Кирове, водителя-лихача задержали активисты.

Водителя иномарки задержали активисты gorodkirov.ru

В российском городе Киров двое мужчин и женщина выпивали в гараже, потом сели в автомобиль Hyundai Solaris, устроили пьяные гонки и занялись сексом.

Интим втроем закончился аварией, разбиты три иномарки, пишет Gorodkirov.ru.

"… устроили пьяные гонки на Октябрьском проспекте. Во время "похотливой" поездки, девушка ублажала водителя, чем видимо и отвлекла его внимание от дороги — компания въехала в сугроб", — отметило издание.

Также иномарка повредила две машины — Chevrolet таксиста и Honda, в которой находились активисты ночного патруля, дежурившие по городу. В результате аварии есть пострадавшие. Водителя-лихача задержали активисты.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Башкортостана (входит в состав России) мужчина изнасиловал кобылу и сжег ферму, чтобы замести следы. Узнать больше об инциденте можно здесь.