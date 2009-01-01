Резвый старт и эффектные маневры. В Харькове показали современный танк "Оплот"

В мае 2009 года танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины под названием БМ "Оплот".

В Харькове показали современный танк «Оплот» ТСН

Во время своего рабочего визита в Харьков премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинспектировал работу украинского танка "Оплот"

Гройсман на своей странице в Facebook опубликовал видео с маневрами танка.

Отметим, что "Оплот" — это современный украинский боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. В мае 2009 года танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины под названием БМ "Оплот".

Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Максимальная скорость военной машины составляет 70 км/ч вперед и 35 км/ч задним ходом.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко распорядился обеспечить ВСУ модернизированной техникой.

Видео: Фейсбук В.Гройсмана.