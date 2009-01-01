Россия передала Украине 12 крымских заключенных

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области.
Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), пишет ТАСС
Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области в присутствии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Представитель омбудсмена Украины также подтвердил данную информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия передаст Украине 18 заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы АР Крым.