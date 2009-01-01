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Россия передала Украине 12 крымских заключенных

Сегодня, 14:12

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области. 

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Перемещение заключенных из Крыма. facebook.com/m.chaplyga
Россия передала Украине 12 граждан, отбывавших наказание в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), пишет ТАСС

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области в присутствии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Представитель омбудсмена Украины также подтвердил данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия передаст Украине 18 заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы АР Крым.

 

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Россия, Украина, оккупация, Крым, передача, заключенные, омбудсмен, Белгород
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