Россия передала Украине 12 крымских заключенных

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области.

Перемещение заключенных из Крыма. facebook.com/m.chaplyga

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), пишет ТАСС

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания в Украине прошла в Белгородской области в присутствии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Представитель омбудсмена Украины также подтвердил данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия передаст Украине 18 заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы АР Крым.