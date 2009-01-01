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Российские офицеры подменяют диагноз раненым боевикам и не выплачивают компенсацию

Сегодня, 13:57

Во избежание выплат денежных компенсаций боевикам за ранения осуществляется подмена диагноза.

ДНР, россияне, бронетехника
Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua
Боевики на оккупированном Донбассе недовольны действиями российских офицеров, которые скрывают случаи ранения и гибели военнослужащих и не хотят платить компенсацию, подменяя диагноз.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Военнослужащие 1 и 2 АК из числа местного населения выражают недовольство действиями командиров (начальников), которые являются кадровыми офицерами ВС РФ, а именно сокрытие ими случаев получения ранений и гибели личного состава. В частности, во избежание выплат денежных компенсаций за ранения осуществляется подмена диагноза", — говортся в сообщении разведки.

Ранее в разведке сообщали, что пьяная российская спайперша устроила ДТП на оккупированном Донбассе

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ДНР, ЛНР, россияне, офицеры. недовольство, боевики. выплаты. гибель, ранение, диагноз, подмена
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