Российские офицеры подменяют диагноз раненым боевикам и не выплачивают компенсацию

Во избежание выплат денежных компенсаций боевикам за ранения осуществляется подмена диагноза.

Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua

Боевики на оккупированном Донбассе недовольны действиями российских офицеров, которые скрывают случаи ранения и гибели военнослужащих и не хотят платить компенсацию, подменяя диагноз.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Военнослужащие 1 и 2 АК из числа местного населения выражают недовольство действиями командиров (начальников), которые являются кадровыми офицерами ВС РФ, а именно сокрытие ими случаев получения ранений и гибели личного состава. В частности, во избежание выплат денежных компенсаций за ранения осуществляется подмена диагноза", — говортся в сообщении разведки.

Ранее в разведке сообщали, что пьяная российская спайперша устроила ДТП на оккупированном Донбассе