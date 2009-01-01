Российские офицеры подменяют диагноз раненым боевикам и не выплачивают компенсацию

Во избежание выплат денежных компенсаций боевикам за ранения осуществляется подмена диагноза.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
"Военнослужащие 1 и 2 АК из числа местного населения выражают недовольство действиями командиров (начальников), которые являются кадровыми офицерами ВС РФ, а именно сокрытие ими случаев получения ранений и гибели личного состава. В частности, во избежание выплат денежных компенсаций за ранения осуществляется подмена диагноза", — говортся в сообщении разведки.
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