СБУ разоблачила офицера-предателя: продавал служебные документы российской разведке

Грицак сообщил, что начальник одного из отделов ВСУ, которым оказался капитан 1 ранга, был завербован.

СБУ разоблачила офицера-предателя politica-ua.com

СБУ разоблачила украинского военного, который с 2015 года сотрудничал с Главным разведывательным управлением России

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал в интервью "Укринформу".

Грицак сообщил, что начальник одного из отделов ВСУ, которым оказался капитан 1 ранга, был завербован российскими спецслужбами. С 2015 года военный передал России около 60 документов, за которые получил вознаграждение.

Василий Грицак заявил, что российская сторона также обещала офицеру переезд в Крым после отставки. Детали проведения операции СБУ опубликует позже.

Напомним, ранее в СБУ обвинили полковника Безъязыкова: работал на спецслужбы России.