Сегодня — День Независимости Украины: поздравления Порошенко и Гройсмана

Премьер пожелал каждой украинской семье мира.

Флаг Украины и ребенок, иллюстрация УНИАН

В четверг, 24 августа, в Украине отмечают 26-ю, президенти премьер-министруже поздравили граждан.

Глава государства на своей странице в Facebook разместил фотографию с поздравительной надписью, а премьер в соцсеть выложил видеопоздравление.

"… сегодня мы отмечаем праздник, который нас объединяет — День Независимости Украины!... Желаю каждой украинской семье мира, добра, тепла и согласия. С праздником!", — говорится в сообщении Гройсмана.

Именно 24 августа в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Этому предшествовали три напряженных дня — 19-21 августа, ознаменованных попыткой государственного переворота, предпринятой ГКЧП СССР.

Также Совет признал необходимым провести всеукраинский референдум в подтверждение Акта независимости и выборы президента Украины, 1 декабря 1991 года украинцы приняли участие в опросе.

Тогда за независимость Украины высказалось 90,32% граждан. Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ дал этому документу реальную силу и начал новый этап развития истории нашего государства.

Напомним, в День Независимости в центре Киева — на Крещатике — пройдет парад, там же открылась выставка украинской военной техники. Узнать о других мероприятиях, запланированных на праздник, можно здесь.

Видео: facebook.com/volodymyrgroysman