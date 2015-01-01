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Сегодня православные и греко-католики отмечают Сочельник

Сегодня, 11:08

По традиции, на столе должны быть 12 блюд, символизирующие 12 апостолов. Главное рождественское блюдо — кутья.

Сочельник, кутя, Святвечер
pinterest.com
Сегодня православные христиане и греко-католики отмечают Сочельник, или Богатую кутью — Святвечер, который предшествует празднику Рождества Христова.

 

По традиции, на столе должны быть 12 блюд, символизирующие 12 апостолов. Блюда обязательно должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста.

Главное рождественское блюдо — кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира.

Кутью обычно готовят из пшеницы, реже — из перловки или риса. Крупу хорошо промывают, заливают холодной водой и оставляют на полчаса, чтобы набухла. Затем отцеживают, заливают кипятком и час варят на небольшом огне. В готовую кашу добавляют растертый мак, размоченные изюм и курагу, молотые орехи. Все заливают виноградным соком, добавляют по ложке меда и кагора.

Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сушеницы — из груш, яблок, слив. Некоторые добавляют черноплодную рябину, малину, вишни. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.

Садиться за стол принято с первой звездой. Первым садится хозяин, зажигает рождественскую свечу и благословляет ужин, после чего отведывают кутью и раздает ее семье.

Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом.

В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место — "чтобы не привалить собой мертвой души".

Ужин в Свят-Вечер принято начинать с кутьи, а потом уже кушать другие яства: голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и запивать узваром. Как правило, в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков, водка появлялась на праздничном столе только на следующий день — на Рождество.

Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение — это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету, а также соль, без которой нельзя почувствовать полноты вкуса блюда, так же, как человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом.

Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят миску и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком.

В Сочельник в дом приносят дидух — ржаной, пшеничный или овсяный сноп. Он символизирует урожай, достаток, дух предков и является оберегом рода. Традиция ставить дидуха также идет со времен язычества.

Во время праздничного ужина за столом нельзя спорить, ругаться и сквернословить.

Напомним, 19 декабря, православные и греко-католики отмечают День святителя Николая Чудотворца.

фото: pinterest.com

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Сочельник, Рождество, православные, пост, кутя
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