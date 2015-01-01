Сегодня православные и греко-католики отмечают Сочельник

По традиции, на столе должны быть 12 блюд, символизирующие 12 апостолов. Главное рождественское блюдо — кутья.

По традиции, на столе должны быть 12 блюд, символизирующие 12 апостолов. Блюда обязательно должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста.

Главное рождественское блюдо — кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира.

Кутью обычно готовят из пшеницы, реже — из перловки или риса. Крупу хорошо промывают, заливают холодной водой и оставляют на полчаса, чтобы набухла. Затем отцеживают, заливают кипятком и час варят на небольшом огне. В готовую кашу добавляют растертый мак, размоченные изюм и курагу, молотые орехи. Все заливают виноградным соком, добавляют по ложке меда и кагора.

Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сушеницы — из груш, яблок, слив. Некоторые добавляют черноплодную рябину, малину, вишни. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.

Садиться за стол принято с первой звездой. Первым садится хозяин, зажигает рождественскую свечу и благословляет ужин, после чего отведывают кутью и раздает ее семье.

Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом.

В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место — "чтобы не привалить собой мертвой души".

Ужин в Свят-Вечер принято начинать с кутьи, а потом уже кушать другие яства: голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и запивать узваром. Как правило, в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков, водка появлялась на праздничном столе только на следующий день — на Рождество.

Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение — это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету, а также соль, без которой нельзя почувствовать полноты вкуса блюда, так же, как человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом.

Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят миску и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком.

В Сочельник в дом приносят дидух — ржаной, пшеничный или овсяный сноп. Он символизирует урожай, достаток, дух предков и является оберегом рода. Традиция ставить дидуха также идет со времен язычества.

Во время праздничного ужина за столом нельзя спорить, ругаться и сквернословить.

Напомним, 19 декабря, православные и греко-католики отмечают День святителя Николая Чудотворца.

фото: pinterest.com