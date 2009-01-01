Сегодня — Яблочный Спас, Порошенко уже поздравил украинцев

Сегодняшний праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно.

Сегодня люди, в частности, святят яблоки playcast.ru

В субботу, 19 августа, православные и греко-католики отмечают(в народе называют Яблочным Спасом) — один из 12 наибольших христианских праздников.

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook уже поздравил украинцев, пожелав мира, согласия и Божьего милосердия всей нашей стране.

По библейскому преданию, в этот день Иисус явил апостолам свою божественную силу — повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет, пишет УНИАН.

Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом. Праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно, сегодня в храмах святят яблоки и другие фрукты нового урожая. Люди верили, что если загадать желание, а потом съесть освященное яблоко, то оно обязательно сбудется.

Напомним, 14 августа православные и греко-католики отмечали праздник Вынесения честных древ Креста Господня (в народе его называют Первым Спасом, Медовым Спасом, Маковея), в этот день в храмах освящают воду, мед, цветы и мак в знак благодарности Богу за новый урожай.

Видео: facebook.com/petroporoshenko