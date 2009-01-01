Широкий выбор страховых программ от "АХА Страхование" обеспечит безопасный отдых за границей

Туристическую страховку от "АХА Страхование" можно купить онлайн.

Reuters

Но готовясь к поездке за рубеж, чтобы избежать непредвиденных расходов, очень важно оформить страховку у надёжной компании. В путешествии можно заболеть или травмироваться. Лечение в чужой стране — влетит в копеечку, особенно в Европе. Здесь стоимость одного дня в больнице может стоить 300-400 евро, а небольшая операция — даже 10000. Поэтому экономить на страховке точно не следует. К тому же, стоит полис недорого. В компании "AXA Страхование" предлагают туристическую страховку всего от 27 гривен в день. За такую ​​небольшую сумму, турист будет чувствовать себя защищенным от непредвиденных обстоятельств. Страховая компания, в случае необходимости, оплатит медицинскую помощь стоимостью до 30 000 евро.

Компания предлагает клиентам три программы страхования во время путешествия: классическую, оптимальную и премиальную.

В классическую программу входит основной пакет страховки, который предусматривает неотложную амбулаторную, стационарную и стоматологическую помощь (лимит 100 евро), медикаменты, транспортировку, репатриацию и эвакуацию.

В оптимальной программе, кроме основного пакета услуг, предусмотрена также страховка при задержке рейса, багажа и продление пребывания, которое предусматривает возмещение расходов на проживание в гостинице в случае продления пребывания клиента за границей, если врач подтвердил эту необходимость.

В третьей программе — премиальной — кроме всех перечисленных услуг предусмотрена юридическая помощь клиенту в случае предъявления ему судебного иска, возмещается потеря багажа. Лимит по экстренной стоматологии увеличен до 200 евро. Более того, если владелец премиального пакета госпитализируется за границей, страховая обязуется транспортировать его ребенка возрастом до 15 лет домой.

Стоит отметить, приобретая полис у "АХА Страхование" клиент может значительно сэкономить драгоценное для сборов в дорогу время. Приобрести туристическую страховку от АХА можно в онлайн режиме через интернет, не посещая офис компании.