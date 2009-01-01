Снаряды, гранаты и мины. Под Киевом испытали дефицитные боеприпасы для ВСУ, опубликованы фото

Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, подчеркнул Турчинов.

Под Киевом испытали дефицитные боеприпасы СНБО

Киевской области , на военном полигоне в Девичках, прошли успешные военные испытания дефицитных боеприпасов, производимых на украинских предприятиях.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как было уничтожено два наших мощных арсенала", — заявил он.

По словам Турчинова, испытали наиболее дефицитную группу боеприпасов, а именно: снаряды калибра 152 мм, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-миллиметровые мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение ВСУ.

Секретарь СНБО отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство. Он подчеркнул, что после начала серийного производства "у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами большого калибра, ни с минами для минометов".

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли испытания зенитных ракет средней дальности.

Фото: СНБО.