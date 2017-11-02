Боевые пуски по беспилотникам. На Херсонщине проходят испытания зенитных ракет средней дальности

Летные испытания зенитных ракет средней дальности проходят в Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс".

Напомним, ранее сообщалось об успешных испытаниях украинского ПТРК.

Фото: mil.gov.ua.