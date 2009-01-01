Спасатели предупредили: ночью в четырех областях Украины ожидаются заморозки

Температура на поверхности почвы может снизиться до двух градусов со знаком минус.

Заморозки, иллюстрация lenta-ua.net

В ночь на вторник, 23 мая в четырех областях Украины местами

Об этом сообщили в ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что низкая температура прогнозируется в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

"Ночью 23 мая… на поверхности почвы местами заморозки 0-2 градуса", — отметили спасатели.

Напомним, 10 мая в Украине выпал снег. Позже директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что такие осадки в стране стали возможны после наступления очень холодных масс арктического воздуха.