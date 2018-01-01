"Спешили и воровали". В Волгограде после ЧМ-2018 ливнем смыло стадион: фото и видео

Спортивный объект не пережил первый хороший ливень.

В день завершения ЧМ-2018, который проходил в России, в результате сильных ливней разрушился один из стадионов, построенных к этому спортивному мероприятию.

Как сообщил российский блогер Илья Варламов, стадион, в буквальном смысле, "уплыл в Волгу".

"Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать", – считает Варламов.

По словам блогера, сейчас используют современные технологии в строительстве, которые должны рассчитывать нагрузку на объекты архитектуры. Однако не в России. Впрочем, рассказывает Варламов, даже старые советские строения стоят возле Волги и не смывает их десятилетиями.

"Сейчас вам начнут рассказывать, что это чрезвычайная ситуация, так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде воздвигнут мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его десятки лет не смывает", - подытожил блогер.

Напомним, на церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом "Лужники" в Москве начался сильный ливень. Охрана вынесла зонт только для Владимира Путина, оставив всех остальных участников торжества мокнуть под дождем.

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