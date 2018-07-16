"Так обоср*ться на весь мир". В Сети шок от поступка Путина, который не дал зонт президенту Хорватии: видео

На церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом "Лужники" в Москве начался сильный ливень.

Охрана вынесла зонт только для Владимира Путина, оставив всех остальных участников торжества мокнуть под дождем. Видео опубликовано в YouTube.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега из Хорватии Колинда Грабар-Китарович остались без защиты от дождя во время вручения наград игрокам сборных.

К концу мероприятия президент Хорватии, которая искренне обнимала футболистов команды своей страны, промокла настолько сильно, что вода с нее текла ручьями. Однако организаторы ЧМ-2018 этого упорно не замечали. И лишь Путин в этот момент стоял под гигантским черным зонтом абсолютно сухой.

"Так обоср*ться на весь мир, ведь трансляцию весь мир наблюдал. Так поступить с женщиной, да еще президентом. Фу, тряпка, за свою лысину запереживал *блан", "Путин - обычный хам трамвайный. Это просто быдло", "Два европейских президента искренне мокнут под дождем вместе со своими гражданами, а Х*йло Владимирович как президент сколенвстающей супердержавы под зонт заныкался", "Позорище на весь мир. Ладно охрана тупая, но Путину неужели не позорно так себя вести??? Мог бы своим псам сказать, что зонтом надо женщину прикрыть от дождя!!!", - написали комментаторы.

Напомним, активистов Pussy Riot, которые выбежали на футбольное поле во время матча между сборными Хорватии и Франции в финале ЧМ-2018, задержали сотрудники российской полиции.