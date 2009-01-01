Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество

31 декабря и 7 января приходятся на воскресенье, в связи с чем 8 январю будет нерабочим днем.

На Новоый год и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней funny-new-year.ru

Во время празднования Нового года и Рождества украинцы будут отдыхать 6 дней.

Об этом говорится в cообщении "Правительственного курьера".

В частности выходные на Новый год продлятся три дня — с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно.

31 декабря и 7 января приходятся на воскресенье, в связи с чем 8 январю будет нерабочим днем.

"Таким образом выходными будут три дня подряд — 6, 7 и 8 января. Предпраздничных рабочих дней и укороченных на час дней не предусмотрено", — говорится в сообщении.