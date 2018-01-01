Стилист посоветовала, как Порошенко решить проблему "мятых костюмов"

Имиджмейкер подчеркнула, что первая леди Украины, в отличие от супруга, демонстрирует элегантность и стиль.

Мятые костюмы Петра Порошенко на официальных мероприятиях стали объектом насмешек Открытые источники

Вопрос о мятых костюмах президента Петра Порошенко на официальных мероприятиях волнует украинский социум уже давно.

Ответственность за недоработку необходимо возложить на службу протокола. Об этом сказала имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак во время чата в "Главреде".

"Кто-то должен следить, чтобы у президента всегда на борту самолета, в кабинете, в автомобиле было достаточное количество идеально выглаженной одежды", - заявила стилист.

По словам Пак, первую леди страны Марину Порошенко можно назвать самой стильной и элегантной за всю историю современной Украины.

"Что стоит отметить: она очень умело использует этнические мотивы в своих образах. Речь идет не только о вышиванке. Это может быть кожаный красный пояс в духе украинского этно или декор-вышивка, в котором лишь отголосок национальных мотивов. До нее этот инструмент не использовала ни одна первая леди", - отметила имиджмейкер.

Стилист подчеркнула, что продуманный и утонченный образ первой леди оказывает влияние на восприятие, как четы Порошенко, так и самого президента.

Напомним, во время чата на "Главреде" Ульяна Пак прокомментировала стиль миллитари некоторых депутатов, которые посещают заседания Верховной Рады в военной форме.