У Порошенко заявили о поставках оружия и военной техники из Кувейта

В ход визита президента Петра Поршенко в Кувейт было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах.

В пресс-службе главы государства сообщили, что подписанный документ даст правовую основу для сотрудничества между странами в оборонной сфере.

"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", — сказал президент.

Отмечается, что в Украину из Кувейта будут осуществляться поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения. Также будет производиться обслуживание, ремонт и модернизация военной техники и оборудования.

В пресс-службе сообщили, что несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и были наработаны ключевые направления по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба завил, что одобрение Государственным департаментом США передачи нашей стране американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" является сигналом всем, что государству можно поставлять оружие.