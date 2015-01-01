Стратегия Генштаба. США помогут Украине внедрить информационную систему в Минобороны

Средства — 5,5 млн долларов — предназначены для создания единой логистической информационной системы.
Об этом на брифинге сообщил начальник тыла ВСУ Иван Гаврилюк, сообщает УНИАН.
"Средства — 5,5 млн долларов — предназначены для создания единой логистической информационной системы. Финансируют проект Соединенные Штаты Америки. Фирмой "Вlack Вox" будет разработана автоматизированная система управления войсками и ее составляющей является логистическая информационная система. Средства не будут выделяться наличными, на них будет приобретено необходимое оборудование: компьютеры, центры передачи данных, средства закрытия информации и др. В 2017 году система будет разработана на стратегическом уровне — уровне Генерального штаба, а в 2018 году начнется подготовка наших специалистов специалистами из США", — рассказал Гаврилюк.
Напомним, в США Сенат одобрил бюджет министерства обороны (Пентагон) на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере обороны и безопасности.