Стратегия Генштаба. США помогут Украине внедрить информационную систему в Минобороны

Средства — 5,5 млн долларов — предназначены для создания единой логистической информационной системы.

США помогут Украине внедрить информационную систему ukroboronprom.com.ua

США предоставят Украине 5,5 млн долларов финансовой помощи для внедрения единой логистической информационной системы материальных ресурсов Вооруженных сил Украины

Об этом на брифинге сообщил начальник тыла ВСУ Иван Гаврилюк, сообщает УНИАН.

"Средства — 5,5 млн долларов — предназначены для создания единой логистической информационной системы. Финансируют проект Соединенные Штаты Америки. Фирмой "Вlack Вox" будет разработана автоматизированная система управления войсками и ее составляющей является логистическая информационная система. Средства не будут выделяться наличными, на них будет приобретено необходимое оборудование: компьютеры, центры передачи данных, средства закрытия информации и др. В 2017 году система будет разработана на стратегическом уровне — уровне Генерального штаба, а в 2018 году начнется подготовка наших специалистов специалистами из США", — рассказал Гаврилюк.

Напомним, в США Сенат одобрил бюджет министерства обороны (Пентагон) на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере обороны и безопасности.