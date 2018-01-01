Теперь эта часть тела совсем крохотная: выложены смешные фото Уэста, Ким Чен Ына и других звезд

В твиттере и инстаграме появился аккаунт под названием People but with small head ("Люди, но с маленькими головами").

Фотошопом пользуются многие звезды. К примеру, недавно на использовании фотошопа снова попалась американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

А теперь Ким и ее сестра Хлоя снова стали звездами фотошапа – однако на этот раз не по собственной воле.

Так, в твиттере и инстаграме появился аккаунт под названием People but with small head ("Люди, но с маленькими головами"). Здесь постят фото звезд, у которых в несколько раз уменьшены головы. В результате грозный Рэмбо превращается в неуклюжего увальня, а Кардашьян пугает телосложением боксера Майка Тайсона, пишет Medialeaks.

Одним из последних пострадал рэпер Канье Уэст: помимо маленькой головы он еще получил и крохотные руки.

В списке "жертв фотошопа" оказались как реальные люди, так и вымышленные персонажи, герои игры God of War, Мона Лиза с картины Леонардо Да Винчи и даже собаки.

К слову, ранее звездой фотошоп-батла стала забавная такса. Пользователи примерили на таксу множество образов.

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