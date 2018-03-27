Космический корабль и кривой столб: Ким Кардашьян снова высмеяли за нелепый фотошоп

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снова попалась на использовании фотошопа.

Фанаты заметили, что на снимке, который Ким выставила на своей странице в Instagram, заметны следы графического редактора.

"Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо", — написал пользователь Twitter SamSmart.

Так, талия звезды на оригинальном фото выглядит не такой узкой, искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит "космическое" транспортное средство, похожее на часть автомобиля.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась формами.