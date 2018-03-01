Космический монстр и дракон из "Игры престолов": забавная такса стала звездой фотошоп-батла

Фото веселой таксы, которая нырнула в бассейн за мячиком, положило начало битвы фотошоперов.

Пользователи соцсети Reddit сделали собаку персонажем сериала "Игра престолов", мультфильма "В поисках Немо", фильма "Парк юрского периода", а также поместили на обложку альбома группы "Нирвана".