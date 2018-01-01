Троица-2018: какого числа и как отдыхаем

"Главред" узнал, когда отмечается праздник и почему.

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. УНИАН

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи . Отсюда и второе название праздника – Пятидесятница

Троица входит в число Двунадесятых праздников — двенадцати самых главных праздников в православии.

Троица-2018: какого числа

В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Это воскресенье.

Троица-2018 в Украине: как отдыхаем

Воскресенье, на который выпадет Троица-2018, итак считается выходным днем. Но так как этот религиозный праздник в Украине отмечается на государственном уровне, то выходным днем будет также и следующий после праздника понедельник. Таким образом, майские выходные по случаю Троицы-2018 продлятся три дня – с 26 мая по 28 мая включительно.

Значение праздника Троица

Праздник Святой Троицы установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов. После дня сошествия Святого Духа ученики Христовы стали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам.

Напомним, что 21 мая отмечается праздник Иоанна Богослова. "Главред" узнал приметы и традиции этого дня.

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