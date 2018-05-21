Праздник Иоанна Богослова: о чем ему молятся, и какие приметы дня – плохие

21 мая 2018, 07:58

"Главред" узнал приметы и традиции на 21 мая.

Иоанн Богослов. Икона

21 мая праздник Иоанна Богослова. Православная Церковь чтит его как апостола и евангелиста.

Он жил в I веке и был братом Якова, ученика Иисуса, и прославился как автор пяти книг Нового Завета:

  • три послания,
  • книга откровения,
  • Евангелия от Иоанна.

Иоанн Богослов: таинственная смерть

Богослов скончался в Эфесе уже в начале второго века. Предположительно ему было на тот момент 105 лет (по другим версиям – 90 или более 100 лет).

По настоянию апостола, семь самых близких его учеников похоронили его живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Но когда через некоторое время его могилу вскрыли, то тела Иоанна там не обнаружили. Считается, что апостол взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам — Илии и Еноху.

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Согласно преданию, в древности на могиле Иоанна Богослова ежегодно 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде Церковь и установила празднование в этот день.

Иоанн Богослов: о чем ему молятся

Он считается покровителем авторов, редакторов, издателей, книгопечатников. Также своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.

Кроме того, считается, что молитва святому апостолу Иоанну Богослову спасает от отравления. Это связано с преданием, что когда апостола вызвал в Рим император Домициан, то ему пришлось там принять яд, который на него не подействовал.

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Ему также молятся перед поступлением, экзаменами, защитой.

Также молитвой апостолу Богослову просят защиты от нападения злых духов и плохих людей.

Иоанн Богослов: молитва

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Народные приметы на 21 мая

Считается, что:

  • Если этот день погожий, то летом грибов немного будет, если дождливый – то лето выдастся грибным;
  • Если месяц на 21 мая покрыт дымкой – скоро погода ухудшится;
  • Если 21 мая черемуха цветет – пора сеять пшеницу;
  • Если черемуха цветет обильно, то лето будет дождливым;
  • Если облака 21 мая плывут вверх – будет ясный день, и наоборот, сбиваются в одну кучу – жди ненастья.

21 мая: что делать в этот день

В старину 21 мая пекли специальные пироги. Но их не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Перед этим непременно молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить хлеб.

Считалось, что если в этот день не встретил прохожего, то это дурной знак. В этом случае, чтобы не навлечь беду, пирог скармливали птицам, произнося специальную заговор.

При этом церковного запрета на работу в этот день нет. Более того, согласно традициям, именно в этот день крестьяне сеяли пшеницу.

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