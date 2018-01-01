"Ты же корова!" Премьер Израиля Нетаньяху курьезно поздравил победительницу Евровидения-2018

Слова израильского лидера некорректно были переведены в Twitter.

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем блоге в соцсети поздравил соотечественницу Нетту Барзилай с победой на Евровидении-2018 в Лиссабоне.

В Twitter израильский лидер написал слова поздравления победительнице, обращаясь к ней "капара", то есть "дорогая", "милая", как на иврите обращаются к хорошему другу.

Однако автоматический перевод несколько неверно истолковал фразу "капара" и перевел ее на русский язык, как "Ты же корова!"

Фото: скрин Twitter/Биньямин Нетаньяху

Следующую запись премьера Twitter перевел так же: "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!".

Фото: скрин Twitter/Биньямин Нетаньяху

Некоторых пользователей в комментариях трудности перевода развеселили, однако были и такие, которые взялись пояснить общественности причину курьеза.

"Чтобы не было какой-либо путаницы: он называет Нетту "капара", что похоже на название домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга. Это просто написано на иврите так, как слово "cow" (англ. "корова")", — отмечает в комментариях пользователь.

Напомним, 12 мая в португальской столице Лиссабоне прошел финальный этап 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, победу одержала конкурсантка из Израиля - Нетта Барзилай.

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