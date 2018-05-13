"Не обязательно быть 90 60 90". В Сети порадовались победе Нетты Барзилай на Евровидении 2018

12 мая в португальской столице Лиссабоне прошел финальный этап 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, победу одержала конкурсантка из Израиля - Нетта Барзилай.

Естественно, что такое событие не могло не вызвать шквал комментариев интернет-пользователей.

Нашлись пользователи Facebook и Twitter, которые положительно отозвались о номере необычной израильской "курочки".

"Я заметила, что песни про курочек и цыплят("cücələrim) самые запоминающиеся. Ну а, если честно - Нетта молодец, харизматичная, артистичная и смешная! Ее первое место заслужено", "Мне понравилось - интересно, необычно и вокал хороший, а главное - она показала, что внешность не имеет значения. Не обязательно быть "90 60 90". Поздравляю, вполне заслуженно", "Кажется, я разгадала последовательность определения победителя #Eurovision из года в год - трэш_сопли_трэш_сопли_ТРЭШ!! И, черт возьми, мне нравится эта израильская японка!", - написали они.

Однако, несмотря на то, что видео выступления Нетты в YouTube собрало около 29 тысяч лайков, на противовес этому, большинство юзеров поставили дизлайки – 48 тысяч, и засыпали комментарии негативными отзывами.

"У победителя дизлайков больше, чем лайков....", - заметила Sabirova. "Как это развидеть обратно, у меня психологическая травма, жюри мужененавистники?", - писал Григорий Шаповалов. "Я в шоке бульон выиграл кошмар. А как же Чехия, Украина…Короче это полный п****ц!", - возмущалась Лиза Завертаная. "И это первое место? Почему не Франция? Почему не Норвегия или Литва? Почему не Сербия? Почему не Украина, в конце концов?? Только зря потратила время на просмотр этого купленного шлака, под названием Евровидение", - написала пользователь под ником Hagumie Kiyoshi.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал подборку фотографий выступлений участников финала "Евровидения 2018".