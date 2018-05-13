"Не обязательно быть 90 60 90". В Сети порадовались победе Нетты Барзилай на Евровидении 2018

Лиссабонский финал "Евровидения 2018" обильно и со вкусом прокомментировали интернет-пользователи.
12 мая в португальской столице Лиссабоне прошел финальный этап 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, победу одержала конкурсантка из Израиля - Нетта Барзилай.
Естественно, что такое событие не могло не вызвать шквал комментариев интернет-пользователей.
Нашлись пользователи Facebook и Twitter, которые положительно отозвались о номере необычной израильской "курочки".
"Я заметила, что песни про курочек и цыплят("cücələrim) самые запоминающиеся. Ну а, если честно - Нетта молодец, харизматичная, артистичная и смешная! Ее первое место заслужено", "Мне понравилось - интересно, необычно и вокал хороший, а главное - она показала, что внешность не имеет значения. Не обязательно быть "90 60 90". Поздравляю, вполне заслуженно", "Кажется, я разгадала последовательность определения победителя #Eurovision из года в год - трэш_сопли_трэш_сопли_ТРЭШ!! И, черт возьми, мне нравится эта израильская японка!", - написали они.
Однако, несмотря на то, что видео выступления Нетты в YouTube собрало около 29 тысяч лайков, на противовес этому, большинство юзеров поставили дизлайки – 48 тысяч, и засыпали комментарии негативными отзывами.
Напомним, ранее "Главред" опубликовал подборку фотографий выступлений участников финала "Евровидения 2018".