Ученый раскрыл, от чего зависит счастье человека

Люди совершают тот или иной выбор, ориентируясь на иррациональные социальные установки, отметил Серф.

Люди, иллюстрация Reuters

Нейробиолог частного американского Северо-Западного университета Моран Серф заявил, что счастье человека напрямую зависит от людей, с которыми он общается.

Об этом ученый рассказал порталу Business Insider, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что эксперт изучал механизм принятия решений более десяти лет.

"… Серф пришел к выводу, что ощущение счастья не имеет ничего общего с материальным положением, личной философией или опытом человека. Самое важное решение в жизни напрямую связано с вашим окружением", — говорится в статье.

Заявление нейробиолога основывается на двух положениях — во-первых, процесс принятия решений чрезвычайно утомителен для человека, существует определенный запас умственной энергии, который мы можем потратить на выбор того или иного действия: где поесть, какую музыку послушать, что надеть.

Во-вторых, люди ошибочно полагают, что своими решениями могут контролировать удовлетворенность происходящим вокруг, они думают, что счастья можно достичь с помощью правильных решений.

"На самом же деле люди совершают тот или иной выбор, ориентируясь на иррациональные социальные установки", — утверждает исследователь. По его словам, решения человека в крайней степени эмоциональны и предвзяты, в связи с этим совершить пресловутый "правильный" выбор очень трудно.

Также ученый выяснил, что окружающие влияют на наше взаимодействие с реальностью. Мозговые волны людей, проводящих много времени вместе, синхронизируются, они начинают использовать одни и те же установки и думать одинаково.

"Поэтому человеку необходимо окружить себя людьми, чьи принципы он разделяют и чьи взгляды ему близки. В таком случае он сможет почувствовать себя более счастливым и свести на нет уровень стресса", — считает Серф.

Ранее сообщалось, что в Англии группа исследователей под руководством профессора Лорны Харрис из Эксетерского университета омолодила старые клетки, которые постепенно накапливаются в организме человека, способствуя тем самым развитию возрастных заболеваний.