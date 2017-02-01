Ударил пограничника кулаком в лицо. Дело экс-нардепа от Партии регионов направили в суд

60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на законное требование сотрудника ГПС отказался предъявить паспорт гражданина Украины.

Дело экс-нардепа от Партии регионов направили в суд logos-ukraine.com.ua

Уголовное производство в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Рымарука, который будучи пьяным в аэропорту ударил и оскорбил пограничника, направлено в суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В ведомстве проинформировали, что Бориспольской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата IV и V созывов, члена политсовета Партии регионов по факту причинения им телесных повреждений сотруднику Государственной пограничной службы в международном аэропорту "Борисполь".

"60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения таможенного контроля 01.02.2017 года, на законное требование сотрудника пограничной службы отказался предъявить паспорт гражданина Украины для выезда за границу и стал угрожать правоохранителю", — сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, нецензурно выражаясь, экс-депутат ударил пограничника кулаком в лицо.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, однако злоумышленник продолжал вести себя агрессивно и угрожал правоохранителям расправой в будущем.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, речь идет об экс-"регионале" Александре Рымаруке.

Фото: logos-ukraine.com.ua.