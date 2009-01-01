"Украинский Иерусалим", а не Хонка. Историк рассказала о раритетах забытого Межигорья

Межигорье связано с Хмельницким и Сагайдачным, Дорошенко, Самусем и Мазепой, а не только Януковичем, говорит Влада Литовченко.

Влада Литовченко представляет выставку "Забытое Межигорье" prostir.museum

До 10 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко будет проходить выставка "Забытое Межигорье"уникальный межмузейный проект, который впервые в независимой Украине представил историческое, археологическое и культурно-художественное наследие Межигорья, которое раньше называли "украинским Иерусалимом".

Об этом директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко рассказала на чате в Главреде.

"Украинское общество связывает Межигорье исключительно с имением Януковича, знаменитой Хонкой, золотым батоном. Интересно, что даже в 2014 году в Национальном художественном музее состоялся проект "Кодекс Межигорья"", который представил все достижения, подарки, раритеты, художественное наследие бывшего президента. Зато проект "Забытое Межигорье" объединил усилия историков, археологов, краеведов и искусствоведов и показал настоящее наследие и потенциал исторического Межигорья", — говорит историк.

По ее словам, мало кто знает, что эта территория раньше ассоциировалась с местонахождением Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, некрополем и оборонительными сооружениями XVI-XVIII веков, Межигорской фаянсовой фабрикой, художественной керамической школой (потом техникумом и институтом), существованием Школы бойчукистов и посещением Тарасом Шевченко в 1843 и 1846 годах этого места.

"Территория исторического Межигорья связана с деятельностью известных гетманов и государственных деятелей: Богдана Хмельницкого, Петра Сагайдачного, Петра Дорошенко, Самийла Самуся и Ивана Мазепы. Это место захоронения Евстафия Гоголя, наказного гетмана, предка Николая Гоголя. На сегодняшний день эта территория требует тщательного и глубокого археологического и научного исследования в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами этих отраслей", — подчеркнула Литовченко.

"Выставка "Забытое Межигорье" базируется на 500 предметах археологических исследований, найденых Вышгородской археологической экспедицией во главе с Всеволодом Ивакиным и Институтом археологии НАН Украины. Также в экспозицию выставки вошли раритетные предметы межигорского фаянса, сакральные и бытовые вещи, представляющие данный период истории, предметы быта крестьян и рабочих фабрики ХIХ — начала ХХ века. Также организаторы выставки показали полный технологический цикл изготовления межигорского фарфора", — рассказывает эксперт по культурной дипломатии.

"Кроме того, были представлены 26 оригинальных открыток с изображением Межигорья конца XIX — начала ХХ веков. Также в рамках выставки проходит научный лекторий с участием ведущих историков, археологов, краеведов, искусствоведов по освещению тем данного проекта. Организаторами выставки являются Национальный музей Тараса Шевченко, Музей истории Десятинной церкви, Вышгородский историко-культурный заповедник, коллекционер Дмитрий Пиркл в сотрудничестве с Национальным музеем украинского декоративного прикладного искусства и Музеем истории Киева", — говорит директора ВИКЗ.

"Представление этого проекта свидетельствует об огромном потенциале исторического Межигорья, острой необходимости в исследовании этого региона и возрождении "украинского Иерусалима", казацкой святыни — Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, а также донесение до сознания украинский огромное значение святыни и духовности этих уникальных мест", — подытожила Влада Литовченко.

Напомним, ранее историк рассказала о похищенной в Межигорье иконе, на которой короновали русских царей и президентов РФ.

фото: prostir.museum