Украинский регион. Почему "русскость" Донбасса — это миф

На востоке в селах до сих пор разговаривают на украинском, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

— это украинский регион, где даже несмотря на все мифы и российскую пропаганду, многие до сих пор разговаривают по-украински.

Об этом командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Я езжу на восток, на передовую, ежемесячно по разным задачах, прохожу военную подготовку ежегодно, стал офицером, прыгнул с парашютом в составе бригаде. Сейчас готовлюсь к новым военных сборов. И только четыре дня, как вернулся из Авдеевки", — рассказывает волонтер.

"Поэтому я до сих пор нахожусь в режиме войны, а это значит, что проанализировать свое состояние не смогу — сначала надо, чтобы вся эта история завершилась", — заметил он.

"Могу только сказать, что удивлен, насколько Донбасс — это украинский регион, где даже несмотря на все мифы и российскую пропаганду, до сих пор в селах разговаривают на украинском, где живет большое количество украинских патриотов, которые сейчас проливают кровь, защищая Украину в рядах ВСУ, Нацгвардии и добровольческих батальонов", — говорит бывший участник АТО.

"В моем подразделении, первом добровольческом батальоне были ребята из Крыма, Горловки, Донецка, Луганска... Сейчас в моем фонде работают волонтерами переселенцы. Поэтому то, что изменилось у меня после пребывания на востоке — это представление о той земле, о той Украину, которую мы защищаем. Я узнал, что "русскость" Донбасса — это миф. Там больше советчины, чем "русскости". Но где ее, этой советизации, в Украине нет?", — подытожил Мирослав Гай.

Напомним, ранее волонтер рассказал, может ли Украина стать ареной военного противостояния НАТО и России.

Больше читайте на "Главреде": "Волонтер Мирослав Гай: ігри в "народні республіки" завершено — керівництво перейде військовим РФ".