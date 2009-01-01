В Харькове на месте смертельного ДТП провели следственный эксперимент: опубликованы фото и видео

Следственные действия проходили в центре города вчера вечером.

Следственный эксперимент длился менее часа dozor.kharkov.ua

В среду вечером, 1 ноября, в центре Харькове на местепрошел следственный эксперимент, туда в наручниках доставили арестованную, еще одного участника ДТП — водителя Volkswagen— не было.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что следственные действия продолжались примерно с 20:20 до 21:15.

В присутствии следователей было воспроизведено движение автомобилей Lexus и Volkswagen на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова, где произошла авария. Правоохранители провели детальные замеры и зафиксировали показания Зайцевой. На время проведения следственного эксперимента движение транспорта на перекрестке было перекрыто.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.

Фото: dozor.kharkov.ua, видео: Жить в Харькове