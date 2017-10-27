"Хотела проскочить перекресток". Стало известно о первых словах Зайцевой после ДТП в Харькове

Стали известны первые слова Елены Зайцевой, автомобиль которой в Харькове попал в ДТП, в результате которого погибли 6 человек.

Сразу после ДТП она заявила о том, что рассчитывала "проскочить" перекресток, рассказал патрульный полицейский, который одним из первых приехал на место ДТП, сообщает 057.ua.

"Мы были на смене и услышали в рацию крики, что всем экипажам необходимо лететь на Сумскую. Приехали одними из первых, одновременно со скорой помощью. Ко мне подбежала Алена Зайцева, но я еще не понимал, что она водитель, потому попросил ее отойти и начал ограждать место ДТП лентой. Потом я вернулся к Алене, и она сказала, что была за рулем Lexus. Она отдала мне водительское удостоверение и документы на машину, которые я передал следователю", — рассказывает патрульный.

По его словам, Зайцева была в машине со своей подругой. Обе не получили никаких телесных повреждений.

"Как только я к ней подошел, она сказала мне: "я видела ситуацию и думала, что успею проскочить перекресток. Я видела боковым зрением Volkswagen". Уже потом ее адвокат запретила ей общаться со всеми", — говорит полицейский.

Патрульный взял у следователя направление, посадил девушек в машину и повез на освидетельствование.

"Другой экипаж то же самое сделал с водителем Volkswagen. Мы приехали на освидетельствование одновременно. Зайцева сдала мочу и кровь, у меня при этом работала боди-камера. Девушка против не была. После этого нарколог задавала ей вопросы — что и когда пила. Зайцева ответила, что выпила бокал вина с понедельника на вторник, и принимала таблетки Пенталгин, которые принимает уже 10 лет. По ее словам, это из-за старой травмы, из-за которой же у нее на лице остались шрамы. Больше она про травму говорить не захотела. Нарколог сказал ей, что этот препарат строго нельзя принимать, если ты водишь машину", — вспоминает "коп".

После нарколога, водителя Lexus доставили на ул. Маяковского, 22, в следственное управление полиции. Там Зайцеву и водителя Volkswagen опросили.

"Водителя Volkswagen первым допросили, он вернулся на место происшествия, чтобы забрать машину, но она была арестована. Он немного повозмущался и сам поехал в 4-ю неотложку, где и лег на лечение. Когда опрашивали подругу Зайцевой, меня при допросе не было. Адвокат Зайцевой приехала уже после сдачи всех анализов. Адвокат Дронова (водитель Volkswagen) уже был во время анализов", — добавил патрульный.

После этого, патрульному позвонил его начальник, и сказал пригласить активистов, которые уверяли всех, что Зайцева не задержана, а кровь сдавал другой человек.

"Она сдала кровь второй раз при двух девушках-активистках из "Дорожного контроля", кажется. После этого они разошлись. Потом мы отвезли ее в СИЗО на Холодной Горе в изолятор. Этим все и закончилось", — подытожил патрульный полицейский.

Напомним, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумской и Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были травмированы и доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus.

Полиция обнародовала фамилии травмированных, доставленных в больницы: Оксана Берченко (27 лет, харьковчанка, 4-я больница, состояние тяжелое), Диана Берченко (24 года, 4-я больница, состояние стабильное), Юрий Неудачин (29 лет, харьковчанин, 4-я больница, состояние тяжелое), Анна Комар (25 лет, жительница Кременчуга, областная больница, состояние стабильное), Оксана Нестеренко (36 лет, киевлянка, 4-я больница), Жанна Власенко (30 лет, харьковчанка, областная больница, состояние тяжелое, неконтактное, беременная).