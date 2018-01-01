В Крыму с беспилотника звучал гимн Украины — журналист

Инцидент произошел сегодня, летательный аппарат нашли "полицейские".

В Крыму нашли беспилотник с колонкой, из которой играл гимн Украины, сообщил журналист Reuters

Беспилотник нашли так называемые "полицейские" в районе Свободы, написал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"… сотрудниками полиции был сегодня обнаружен беспилотник в цветах украинского флага, с прикрепленной к нему колонкой, из которой играл гимн Украины", — отмечается в сообщении.

В Крыму нашли беспилотник с колонкой, из которой играл гимн Украины, сообщил журналист Скриншот с facebook.com/anton.naumlyuk

Ранее Антон Наумлюк писал, что в Симферополе — задержали 20 человек, участвовавших в акции "Зажги огонек в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая).

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