В Крыму на акции ко Дню памяти жертв депортации крымских татар задержали десятки людей — журналист

В захваченном Российской Федерацией Крыму — в Симферополе — задержали 20 человек, участвовавших в акции "Зажги огонек в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая).

У трех задержанных взяли объяснения, сделали дактилоскопию, отобрали образцы ДНК, а потом отпустили, написал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook со ссылкой на слова активиста.

"Из "Центрального РОВД" (районное отделение внутренних дел — Ред.) отпустили отпустили троих задержанных во время акции "Зажги огонек в своем сердце"… Еще два человека остаются пока в отделе, где им намерены вменить "неподчинение законным требованиям полиции", — отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года соучредитель, координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева сообщила, что в Крыму задержали минимум 15 человек, которые вышли на улицы с одиночными пикетами против произвола силовиков-оккупантов.