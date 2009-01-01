В Мариуполе возле театра нашли взрывоопасный предмет, опубликованы фото

Специалисты установили, что данное устройство — это гидродинамическая пушка.

В Мариуполе у здания Донецкого академического областного драматического театра спасатели обезвредили взрывоопасное устройство.

Об этом сообщает пресс-центр Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

22 сентября в 6:56 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что у здания Донецкого академического областного драматического театра на улице Театральной, 1, в Мариуполе в одной из урн обнаружен мобильный телефон, к которому изолентой примотано мыло с неизвестным веществом.

На месте событий работали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Последние установили, что данное устройство — это гидродинамическая пушка.

"В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", — информирует ГСЧС.

Ранее сообщалсоь, что в Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, погиб мужчина.