Сегодня, 13:12 RSS

В Сирии убиты и ранены 10 "морпехов" ДНР — разведка

Сегодня, 12:15

Погибшие не являются гражданами РФ, поэтому их тела будут захоронены на территории Сирии.

морпехи ДНР
"Морпехи" ДНР vk.com/dnrmakeevka
Найдены очередные доказательства участия террористов ЛДНР в войне в Сирии.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии. Так, в Сирии погибли восемь и получили ранения двое военнослужащих полка, в том числе командир минометной батареи. В связи с тем, что погибшие не являются гражданами РФ, их тела будут захоронены на территории Сирии", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее западные СМИ назвали реальные потери российских военных в Сирии.

Теги:  
ГУР, разведка, боевики, Донбасс, 1АК, морпехи, 9полк, Сирия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...