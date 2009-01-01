В Сирии убиты и ранены 10 "морпехов" ДНР — разведка

Погибшие не являются гражданами РФ, поэтому их тела будут захоронены на территории Сирии.

"Морпехи" ДНР vk.com/dnrmakeevka

Найдены очередные доказательства участия террористов ЛДНР в войне в Сирии

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии. Так, в Сирии погибли восемь и получили ранения двое военнослужащих полка, в том числе командир минометной батареи. В связи с тем, что погибшие не являются гражданами РФ, их тела будут захоронены на территории Сирии", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее западные СМИ назвали реальные потери российских военных в Сирии.