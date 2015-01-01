В Украину вторгся очередной путинский "гумконвой", привез "новогодние подарки"

Фуры везут более 400 тонн груза. В состав колонны входят также медики и технический персонал.

Сегодня, 22 декабря, очередной 59-й путинский "гуманитарный конвой" вторгся на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-центре МЧС России, более 40 грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу.

В сообщении отмечается, что фуры везут более 400 тонн груза. Основная масса, как уверяют в МЧС России, продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

Также сообщается, что в состав колонны входят медики и технический персонал, якобы для оказания в дороге своевременной помощи водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

Напомним, 24 ноября, из РФ на Донбасс вторгся очередной так называемый "гуманитарный конвой", в состав которого вошли более 40 авто.

видео: МЧС РФ