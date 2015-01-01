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В Украину вторгся очередной путинский "гумконвой", привез "новогодние подарки"

Сегодня, 07:46

Фуры везут более 400 тонн груза. В состав колонны входят также медики и технический персонал.

Гуманитарка россия, Донбасс
35.mchs.gov.ru
Сегодня, 22 декабря, очередной 59-й путинский "гуманитарный конвой" вторгся на территорию Украины. 

 Как сообщили в пресс-центре МЧС России,  более 40 грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу.

В сообщении отмечается, что фуры везут более 400 тонн груза. Основная масса, как уверяют в МЧС России, продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

Также сообщается, что в состав колонны входят медики и технический персонал, якобы для оказания в дороге своевременной помощи водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

Напомним, 24 ноября, из РФ на Донбасс вторгся очередной так называемый "гуманитарный конвой", в состав которого вошли более 40 авто.

видео: МЧС РФ

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гуманитарка, гумконвой, Украина, Донбасс, Россия, МЧС, граница
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