Водометами по "недовольным пенсионерам": в России нашли новости из будущего. Видео

Оказывается, еще в 2009 году власти РФ уже готовились с помощью спецназа бороться со стариками.

В 2009-м о повышении пенсионного возраста еще не говорили – но учения на этот счет уже провели. ptzgovorit

Российские пользователи соцсетей обратили внимание, что на одном из российских каналов еще в далеком 2009 году выходил репортаж о "недовольных пенсионерах", которых силовики разогнали водометами.

Примечательно, что в то время (почти 10 лет назад) о повышении пенсионного возраста официально еще не заговаривали – однако учения на этот счет уже провели.

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Репортаж вышел в рамках программы "Вести". В нем показывается, как внутренние войска МВД возле подмосковной Балашихи постановочно разгоняли митинг "недовольных пенсионеров". В ход пошли водометные автомобили среднего и малого класса "Шторм" и "Гроза", а также штурмовое разградительно-заградительное спецавто "Абаим-Абанат".

По легенде учений, большая группа пенсионеров в некоем населенном пункте вышла на митинг и заблокировала трассу федерального значения. Требования стариков назвать преступными сложно: они хотели "социальной поддержки".

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На усмирение бравых пенсионеров МВД России решило бросить силы спецназа Внутренних войск РФ.

В комментариях под видео люди пишут: "Для этой лихой гвардии огнеметы закупили, теперь злобных пенсионеров сжигать можно к x*рам собачьим, все равно оставшиеся проголосуют как надо, за пачку маргарина из пальмового масла, и буханку хлеба из фуражного зерна…", "Пи@дец, нет слов… Бедные наши пенсионеры, они за пыню голосовали, а их вон как. Вот и тебе и царская милость!" и т.п.

Напомним, 1 июля во многих городах России прошли организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. В тот раз обошлось без водометов.

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