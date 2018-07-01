"Залей полный бак и умри". В России протестовали против поднятия пенсионного возраста: фото и видео

Организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста прошли 1 июля во многих городах России.

Как сообщает ВВС, митинги прошли исключительно в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. Некоторые акции протеста согласованы с властями, однако были и стихийные.

Люди, пришедшие на акции протеста, с фантазией подошли к оформлению плакатов.

"Наш налог - чья-то яхта", - написала на своем транспаранте россиянка.

В Омске на митинге был замечен человек с плакатом "Россия без деревни - умрет". Еще одна женщина пришла с ироничным плакатом "Интересно, а балерины тоже скакать до 63 будут???"

В Краснодаре мужчина пришел на митинг с плакатом "Залей полный бак и умри".

Напомним, 14 июня российское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.