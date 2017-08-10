Волонтер рассказал, как боевики "выбивали признание" у пленных бойцов АТО, отрезали уши и руки

Котенко отметил, что из плена невозможно было забирать добровольцев, потому что практически все, о ком известно, просто не выживали.

На оккупированной части Донбасса еще в начале войны, прооссийские боевики "Донецкой и Лугнской народных республик" применяли кочень жесткие методы психологического и особенно физического воздействия.

Об этом рассказал волонтер группы "Патриот", которая как раз занимается освобождением пленных Олег Котенко в интервью "Апострофу" .

"Такие методы, что я не понимал, стоит передо мной живой человек или обрубок. Без ушей приезжали пацаны, с отрезанными руками до половины. Я видел очень серьезные вещи. Некоторые были вообще неадекватные. Попадались люди, которые вообще не понимали, что их уже освободили. У них даже голос менялся, и когда я давал им трубку поговорить с матерью, то мать говорила, что это не ее сын", — рассказывает волонтер.

В то же время Котенко отмечает, что сейчас ситуация немного изменилась.

"Пленных, конечно, не жалуют, но содержат в относительно нормальных условиях. Например, в 97-й колонии заключенные жалуются, что пленных кормят лучше, чем их. Ну, это понятно — не сегодня так завтра их покажут ООН, ОБСЕ, проведут по камерам, покажут условия. А психологическое давление присутствует всегда", — отметил волонтер.

Также Котенко говорит, что террористы смотрят по состоянию, и если человек вербуемый, то его пытаются вербовать, если человек невербуемый, то "его просто убивают, он не нужен".

"Или признайся в "содеянном", получи свои 20-30 лет и сиди спокойно. И людям ничего не остается делать, и они признают все, что им скажут. Многих даже заставляют принимать "гражданство ДНР", чтобы судить по своим "законам", как Россия делает это в Крыму, принуждая принимать российское гражданство. Но мы все равно этих людей из списков не выбрасываем. Подобная ситуация была с Игорем Козловским (донецкий ученый, попавший в плен в январе 2016 года. — ред.), ему уже столько лет, могли бы и так отпустить, но — нет, он, типа, "шпион", — говорит Котенко.

Он также отметил, что раньше очень было плохо добровольцам, например, из "Правого сектора" вообще всех убивали.

"Их было невозможно забирать, потому что практически все, о ком мы знаем, что они попали в плен, просто не выживали. Есть, конечно, те, кого мы забирали, но эти люди — уже психически нездоровые. Тем, кто потерял рассудок, действительно удавалось выжить, и они были не опасны для боевиков.

Что касается таких батальонов, как "Азов", "Донбасс", людей оттуда долгое время не хотели освобождать, и к ним относились хуже, чем к военнослужащим, потому что военнослужащие всегда говорили, что их призвали — они и пошли. Сейчас все выровнялось, и уже непонятно, добровольческий это батальон или нет. Если ты воюешь, значит, ты — плохой", — говорит Котенко.

Как известно, 29 июля на Донбассе из плена боевиков удалось освободить и перевезти на подконтрольную часть Украины двух граждан.

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