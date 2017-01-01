Восточный гороскоп на 2018-й: чего ждать от Собаки

Новый год пройдет под эгидой справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, утверждают астрологи.

Год Собаки пройдет под эгидой справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, отметили астрологи Reuters

Китайский Новый год наступит 16 февраля 2018-го, по восточному календарю символом будущего года является Собака

Астрологи утверждают, что год пройдет под эгидой справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, "Сегодня" привело китайский гороскоп на 2018-й для всех знаков.

Гороскоп для Крысы

Крысы умны, люди, рожденные под этим знаком, найдут много способов добиться успеха. Собака требует честности, поэтому нужно избегать острых углов. Крыса наиболее совместима с другой Крысой, Драконом или Обезьяной.

Гороскоп для Быка

Бык — работяга, который обладает целостностью характера. В этом году им повезет, поскольку они с Собакой имеют одинаковые ценности и находятся на одной волне. Бык лучше всего совместим с другим Быком, Петухом (Феникса) или Змеем.

Гороскоп для Тигра

В 2018-м Тиграм стоит готовится к новому, счастливому жизненному циклу. Собака, Тигр, а также Лошадь — лучшие друзья. Тигр наиболее совместим с другим Тигром, Лошадью или Собакой.

Гороскоп для Кролика

Собака является защитником Кролика. Человек, рожденный под этим знаком, может чувствовать себя в безопасности, развиваться и заниматься творчеством. Кролик лучше всего совместим с другим Кроликом, Овцой или Свиньей.

Гороскоп для Дракона

Собака — противоположность Дракона, у них разные ценности, поэтому нужно избегать конфронтации, которая может привести к большому неожиданному бою. Дракон наиболее совместим с другим Драконом, Крысой или Обезьяной.

Гороскоп для Змеи

Собака по своей природе преимущественно экстраверт, а Змея предпочитает быть интровертом, а также известна своей избирательностью. Большие проблемы для Змей не предвидятся, год может быть хорошими. Змея лучше всего совместима с другой Змеей, Быком или Петухом.

Гороскоп для Лошади

Собака — приятель Лошади, в этот год ожидаются путешествия, исследования, удача в отношениях. Лошадь наиболее совместима с другой Лошадью, Собакой или Тигром.

Гороскоп для Овцы

Будущий год может быть хорошим и исцеляющим для Овцы, ей поможет элемент земли после двух лет огня. Овцы лучше всего совместимы с другими Овцами, Свиньями или Кроликами.

Гороскоп для Обезьяны

Собака следует законам и правилам, а Обезьяна все нарушает и может доиграться в этом году. Обезьяна наиболее совместима с другой Обезьяной, Крысой или Драконом.

Гороскоп для Петуха

Собака и Петух оба уважают работу, честность и целостность. Петуху будет сопутствовать удача. Этот знак лучше всего совместим с другим Петухом, Быком или Змеей.

Гороскоп для Собаки

В 2018 году Собака начинает счастливый 12-летний цикл, становится более устойчивой в своей власти, уважаемой и может стать лидером. Собака наиболее совместима с другой Собакой, Тигром или Лошадью.

Гороскоп для Свиньи

Собака и Свинья совместимы. Людей, рожденных под этим знаком, ждет два очень хороших года: 2018-й, а потом 2019-й (Свиньи). Будущий год отличный для женитьбы, покупки дома, заведения ребенка или начатия бизнеса. Свиньи лучше всего совместимы с другими Свиньями, Овцами или кроликами.

Ранее сообщалось, что цвета наступающего года Собаки — желтый и земляной, но воспринимать их как канон или догму не стоит. Темные оттенки красного, шоколадный, золотой, зеленый, оранжевый, горчичный, бежевый, кремовый, мятный, коричневый, серый, фиолетовый или лиловый цвета — практически любой наряд можно привязать к такой палитре.