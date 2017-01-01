Защищать от русокрыс. Кот Амбассадор принят на работу в МИД Украины

Амбассадор будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене.

Новый "посол" уже на посту. Twitter

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сообщил, что МИД официально принял на дипломатическую службу кота-мышелова.

"Только назначен новый "Посол" и он уже на посту. Знакомьтесь — Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно", — написал он в Twitter.

У кота сразу появился собственный аккаунт в Twitter. За считанные часы, на него подписались более сотни пользователей.

Коты на службе во внешнеполитических ведомствах не редкость. В МИД Франции 19 декабря на службу поступили две кошки. Их взяли на работу после того, как в здании министерства, расположенном на набережной Кэ д'Орсе в Париже завелись крысы, сообщает 112 Украина.

Также сообщалось о том, что в Великобритании сотрудником МИД стал кот Палмерстон, который до этого был обычным уличным котом. Считается, что кота назвали в честь лорда Палмерстона — бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Великобритании. Животное оформили на должность главного мышелова в здании Форин-офиса в Лондоне.

Напомним, кот по кличке Лоуренс начал нести дипломатическую службу в здании посольства Великобритании в Иордании.