На Ближнем Востоке британцы взяли на посольскую службу кота: фото

Кот по кличке Лоуренс начал нести дипломатическую службу в здании посольства Великобритании в Иордании, расположенном в столице страны − городе Амман.

Фотоснимок кота "на службе Ее Величества" опубликовало агентство Reuters. Кроме того, у него даже есть своя страница в сервисе микроблогов Twitter. Согласно информации, содержащейся на ней, кот получил "высокую должность" в начале октября нынешнего года.

К слову, в Великобритании коты на правительственной службе − довольно распространенное явление. Их главной задачей является отлов мышей в учреждениях, однако в последнее время они также получили большую популярность в СМИ и соцсетях. Наиболее "высокопоставленным" среди них является кот Ларри, который "служит" в резиденции британского премьера в доме №10 по Даунинг-стрит (Лондон).

Understanding the country is vital for any ambassadorial @diplomog, but also for visitors! Have you subscribed to my team's travel advice for Jordan? https://t.co/Aaxo18Y7Uv pic.twitter.com/RYXSKHYT81