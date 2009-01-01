"Зимний свет". С сегодняшнего дня водители в Украине должны включать фары днем

За игнорирование нормы ПДД предусмотрен штраф в 425 гривен.

Уже с этого воскресенья, 1 октября, в Украине водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах.

Об этом напоминает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Ранее "Главред" сообщал, что в Украине хотят снизить скорость авто до 50 км в час в населенных пунктах.

фото: auto.vesti-ukr.com