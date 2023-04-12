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Китай хочет рассорить Европу и США: Илия Куса - о причинах визита Макрона к Си

Анастасия Заремба
12 апреля 2023, 19:20
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Китай считает, чем больше автономии будет у Европы, тем больше можно будет развивать отношения с ЕС напрямую и особо не оглядываться на Штаты.
Илия Куса
Макрон давно вынашивает идею об автономии Европы, это выгодно Китаю - Илия Куса / Главред

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посещали Китай. После визита французский президент успел наговорить множество противоречивых заявлений - в частности, о том, что Европе нужно снизить свою зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Китаем и Штатами по Тайваню, однако такую позицию Макрона уже успели раскритиковать в странах ЕС.
В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса рассказал, с какой целью Макрон ездил в Пекин, станет ли Китай влиять на РФ и почему США боятся ослабеть в Европе.

После Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляен в Китай собирается Жозеп Боррель. С какой целью европейские лидеры зачастили в Китай?

Во-первых, решать свои внутренние вопросы двусторонней торговли. Во-вторых, попытаться убедить Китай повлиять на Россию для остановки войны. И в-третьих, убедить Китай как-то выполнять, хотя бы отчасти, неформально, санкции против России.

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Судя по заявлениям, которые звучали после отъезда Макрона, Китай переубедить не удалось? К чему нам готовиться?

Ни к чему – все будет так же, как и было до этого. Ничего существенно не изменится.

Макрон и Си Цзиньпин делали акцент на том, что именно Франция и Китай могут заложить начало для политического урегулирования войны в Украине. Что это значит для нас – будет ли Запад пытаться усадить нас за стол переговоров с РФ в ближайшее время?

Я думаю, они надеются, что Китай будет конструктивно участвовать в мирных переговорах, когда такие начнутся. То есть они рассчитывают договориться с Китаем и занимать похожую позицию. Европейцы считают, что Китай вряд ли развернется на 180 градусов и начнет работать против РФ вместе с Западом. Поэтому они надеются, что когда начнутся мирные переговоры, китайцы смогут работать с ЕС и странами НАТО хотя бы по тем вопросам, которые составляют общий интерес – ядерной безопасности, гарантий безопасности Украине, гарантий экспорта зерна и так далее. Я так понимаю, для этого Макрон туда и ездил, чтобы, так сказать, сверить часы. Ну и попутно укрепить свой образ европейского лидера, потому что у него до сих пор есть такая нереализованная амбиция.

Кстати, заявления Макрона о том, что Европа становится "вассалом" США – это как раз об этом? Что в понимании Макрона могут означать заявления о стратегической автономии?

Это давняя идея достаточно крупной части политического истеблишмента Франции. Еще со времен Шарля де Голля они считали, что Европа должна и способна во многих вопросах действовать самостоятельно и критическая зависимость от Штатов – это не очень хорошо. И Макрон как сторонник традиционного французского голлизма продвигает эту идею. Это не новая концепция, но на фоне войны в Украине все это отошло на второй план, потому что оказалось, что европейцы не готовы к действиям во внешней политике в вопросах безопасности и обороны. Китаю нравится эта идея, ведь он считает, что чем больше автономии будет у Европы, тем более вероятно, что можно будет работать с европейцами без участия США. То есть можно будет развивать отношения с ЕС напрямую и особо не оглядываться на Вашингтон. Поэтому китайцы ухватились за эти заявления как за важный момент, на котором сходятся позиции Пекина и Парижа. К Украине это вообще не имеет никакого отношения. Это – вещи, которые касаются средне- и долгосрочной перспективы.

Отдельно в Китае проговаривался вопрос Тайваня. Может ли Китай, играя на теме Тайваня, спровоцировать раскол в Европе – выгодна ли ему такая ситуация?

По Тайваню никаких расколов произойти не может – этот фактор стал второстепенным и не играет особой роли. Китай не работает на раскол Европы – он хочет, чтобы европейцы становились автономными и будет поддерживать те страны, которые продвигают эту идею. Китай считает, что лучше работать с автономной Европой, чем с единым объединенным западным альянсом, в котором доминируют Штаты. Это их долгосрочная цель. И если есть Франция, которая продвигает эту идею, значит Китай будет активно с ней работать, публично ее хвалить и так далее. Это – та идея, которая очень подходит Пекину.

Может ли на этой почве Франция попытаться занять главенствующее место в архитектуре Евросоюза и, например, подвинуть Германию, заручившись поддержкой Китая?

Я пока не вижу такой возможности. Экономически пока точно, да и политически у Макрона ситуация хуже, чем у Шольца (хотя рейтинги упали у обоих за последний год). Во Франции сейчас сложная политическая обстановка, и это – одна из причин, почему Макрон пытается громкими внешними заявлениями выйти из внутренней токсичной ситуации. Пока нету единого лидера в Европе – идет борьба между Францией и Германией. Франко-немецкого тандема, судя по всему, уже нет в том виде, как это было при Меркель и Макроне. Шольц проводит более германоцентричную внешнюю политику, а Макрон, соответственно, пытается как-то догонять.

Все эти заявления о стратегической автономии Евросоюза способны как-то повлиять на отношения между ЕС и США?

Нет. Штаты в целом не против этой идеи. Она получила импульс именно при Трампе, когда республиканцы начали говорить о том, что Европа должна сама себе все оплачивать. Я предполагаю, что в случае возвращения к власти республиканской администрации в США, подобные разговоры начнутся снова. Штаты разделены между желаниями сохранить доминирующее влияние на Европу через НАТО и уменьшить расходы на Европу. Это две противоречащие идеи, но если найти баланс между ними, то в целом Вашингтон не против автономии Европы, так как это снижает расходы на ЕС в США, позволяя им бросать больше ресурсов на Азиатско-Тихоокеанский регион. Понятно, что сейчас такой момент, когда Штаты не хотят терять управления процессами, боясь, что этим воспользуются Россия и Китай, чтобы расколоть союзников. Ведь автономная Европа, как считают американцы, облегчит задачу России и Китаю, потому как они попытаются сепаратно договариваться с Европой без США.

Есть ли в этой ситуации какие-либо бонусы для России?

Нет, они слишком зажаты в своих военных рамках, поэтому они не получают от этого выгоды.

Си Цзиньпин Эммануэль Макрон Илия Куса
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