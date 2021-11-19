Полигон для спамеров. Почему украинцы вынуждены терпеть кибератаки мошенников

В Украине не налажена системная борьба со спамом / day.ru

В Украине практически каждый человек, который пользуется мобильным телефоном, электронной почтой или мессенджерами, сталкивается со спамом. К сожалению, в отличие от зарубежных стран, в нашей стране отсутствуют законодательные и другие инструменты, которые эффективно противодействуют распространению этой негативной, квазикоммерческой (а то и откровенно мошеннической) практики.

Информационный трэш: масштабы впечатляют

Спамом считаются электронные, текстовые, мультимедийные сообщения коммерческого характера, которые без согласия потребителя направляются ему на электронный адрес или мобильный телефон, и от получения которых человек не может отказаться. Массовые рассылки нежелательных сообщений являются общемировой проблемой, возникшей вместе с трендом глобальной цифровизации и появлением электронных коммуникаций.

В большинстве случаев спамеры маскируют нежелательные электронные письма под рекламные акции. Например, предлагаются разнообразные, якобы медицинские средства - от "идеальных пищевых добавок для похудения" до средств со 100-процентной эффективностью "для восстановления мужского здоровья". Или же предложения по инвестированию в различные проекты с явными признаками финансовых пирамид, или сообщения от африканских "адвокатов" относительно миллионных "наследств" и тому подобное.

В целом же, согласно мировым стандартам, спамом также считается якобы легитимная, на первый взгляд, реклама разнообразных товаров и услуг, если покупатели не осуществляли подписку на рассылки от бизнеса, однако получают ее против своей воли. Излишне говорить, что информационный "трэш" влечет не только значительные и бесплодные затраты времени и нередко деньги у пользователей электронных услуг, но и значительную нагрузку на цифровые сети и выход из строя компьютерного оборудования.

Согласно нынешним исследованиям американской компании "99firms", в 2020 году более 47 % всех электронных писем в мире были спамом. А в каждом десятом таком сообщении обнаружены вредоносные программы с вирусами.

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В этом же исследовании подаются другие ошеломляющие цифры: в 2019 году, в мировом масштабе расходы бизнеса на рассылку рекламно-спамовых сообщений составили 26,2 млрд долл. В то же время, в 2020 г. общие потери американских потребителей от мошеннического e-mail-спама составили более 4,1 млрд долл.

Например, в прошлом году 56 миллионов американцев сталкивались с нежелательными звонками от различных бизнес-структур. Согласно статистике спам-звонков, общая сумма денег, потерянных жителями США из-за телефонных мошенничеств, измерялась 19,7 миллиардами долларов. Средний месячный ущерб среди пострадавших составил 351 доллар. То есть, имеем дело с мощной "теневой индустрией", которую по годовым доходам можно даже сравнить с некоторыми легальными отраслями!

Спамеры в Украине – как рыба в воде

Информационный трэш атакует каждого украинца едва ли не ежедневно – и далеко не от каждого спама можно легко и быстро отказаться, или отписаться. Например, житель Киева сообщил, что периодически получает на свой телефон sms-сообщения от неизвестной компании с предложением инвестировать средства в криптовалютную биржу. Что примечательно, мужчина не имеет возможности заблокировать этот номер: очевидно, спамеры установили специальное программное обеспечение, которое не позволяет адресату добавить в "черный список" анонимного отправителя. Киевлянин обратился к своему мобильному оператору, однако там ему ответили, что не могут заблокировать эти sms. Мол, нужно "апеллировать непосредственно к компании, которая рассылает сообщения.

Сейчас практически невозможно найти достоверные данные относительно объема спама в Украине, так и в отношении объема материальных убытков, вызванных этой "серой" технологией. Впрочем, есть опосредованная информация, которая по крайней мере приблизительно очерчивает масштабы этого негативного явления. Так, по итогам 2020 года, в киберполицию поступило более 41 тысячи обращений граждан, из них — более 80% заявлений касались мошеннических операций в Интернете. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, в 2020 году "цифровые" мошенники обманули доверчивых потребителей на сумму более 252 млн грн. Можно предположить, что значительная часть этих преступлений была совершена с помощью спам-технологии.

К большому сожалению, спам процветает в Украине, прежде всего потому, что отсутствует профильное законодательство, которое бы эффективно предотвращало это явление. Хотя и наблюдались попытки принятия соответствующего закона в 2011 и 2018 гг. - с внедрением значительных штрафов и даже уголовной ответственности за спам. Тем не менее, документы были провалены в парламенте – не в последнюю очередь потому, что значительная ответственность за распространение спама была возложена на мобильных операторов и интернет-провайдеров. В этом контексте нельзя исключать и вероятных усилий лоббистов крупного бизнеса по противодействию профильным законопроектам, ведь спам де-факто является мощной индустрией со сверхвысокими доходами, которые получают касательные к сфере электронных услуг "бенефициары".

В то же время, в экспертной среде большие надежды возлагались на то, что эффективным правовым инструментом по противодействию спаму станет одобренный Верховной Радой в конце прошлого года закон "Об электронных коммуникациях" (документ вступит в силу с 1 января 2022 г.). И действительно, статья 120 закона "Защита конечных пользователей от спама" запрещает массовую рассылку спама, а также рекламы товаров и услуг на адреса электронной почты, или терминальное оборудование потребителей без их согласия, или без заказа таких рассылок. А особенно - устанавливается требование к адресантам таких сообщений обеспечить простую и понятную функцию, благодаря которой потребитель мог бы отказаться от использования его персональных данных.

Однако, как и в ситуации со значительным количеством "мертвых" законов в Украине, документ не содержит никаких штрафных санкций, которые бы применялись к спамерам (хотя предыдущая версия законопроекта предусматривала конкретные, хоть и невысокие, штрафы для правонарушителей). Совершенно очевидно, что без "карательной" части статья 120 является сугубо декларативной, а следовательно никоим образом не уменьшит потоков спама, которыми ежедневно недобросовестный бизнес и откровенные мошенники атакуют украинских потребителей.

К тому же, соответствующая "запретительная норма" касается непосредственно отправителей спама а не провайдеров электронных коммуникационных услуг – последние якобы здесь "ни при чем"! Очевидно, кому-то было уж слишком выгодно, чтобы закон был одобрен в таком усеченном и несостоятельном формате – еще бы, ведь в сфере "спам-бизнеса" крутятся огромные деньги!

Кстати, те же мобильные операторы прикладывают максимум усилий к тому, чтобы максимально отмежеваться от противодействия спаму, пытаясь доказать (как и в случае с услугами цифрового контента) то, что они являются лишь посредниками, а значит, никакой ответственности за спам не несут. Не раз приходилось слышать от их представителей "сакраментальный" тезис с опорой на результаты официальных исследований: мол, 90% спамовых сообщений, звонков на телефоны получают те потребители, которые когда-либо оставляли свои контактные данные определенным компаниям.

Даже если это правда (в чем есть огромные сомнения), то, очевидно, для каждого пользователя должна быть доступна функция отказа от рассылок спама, обеспечена поставщиками электронных коммуникационных услуг. Но де-факто ни у одного оператора такого алгоритма нет!

Представитель нашей Ассоциации специально промониторил сайты мобильных операторов из "большой тройки", так и не найдя никакой информации о возможности отказа абонента от получения спама. В то же время, мы позвонили на горячие линии трех операторов, где нам только что подтвердили, что специальной функции "СТОП" по каждому конкретному сообщению, или звонка так же нет в их арсенале. Можно лишь полностью заблокировать получение всех sms-сообщений! Конечно, такая опция априори неприемлема, поскольку таким образом потребитель не сможет получать те sms, которые для него важны. А еще представители мобильных операторов синхронно посоветовали обращаться напрямую к "поставщику" спама с требованием прекратить рассылку.

И это, собственно, и является, по мнению мобильных операторов, основным "защитным инструментом", если проанализировать публичные высказывания их ключевых персон! Хотя часто у потребителя нет возможности даже идентифицировать контактные данные недобросовестной бизнес-структуры.

В целом же трудно поверить в то, что якобы у поставщиков мобильных услуг нет технических возможностей блокировать каждого конкретного спамера, ведь сегодня, в цифровую эпоху эти компании эффективно используют разнообразные технологии - и больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей и т. д. и т. п. Однако, кто не желает соблюдать права потребителей, тот всегда находит причины и обоснования собственной бездеятельности и банальной жадности!

Есть богатый зарубежный опыт, но упорно не хотим заимствовать

Развитые государства, которые демонстрируют наилучшие результаты в противодействии спаму, в своем национальном законодательстве так или иначе руководствуются определенными общими принципами в этой сфере (которые в основном отсутствуют в украинской правовой системе):

OPT-IN рассылка сообщений осуществляется только в том случае, когда потребитель на нее подписывался. При этом обязательно должна быть зафиксирована

OPT-OUT-потребителю обязательно должна быть доступна удобная опция для отказа от сообщений (это-едва ли не единственное в контексте спама, что закреплено в новом украинском законе "Об электронных коммуникациях");

обязательная идентификация отправителя - должно быть указано название компании и ее контактные данные;

принцип релевантности контента и заголовка – последний не должен вводить в заблуждение получателя сообщения;

запрет на использование софта для сбора адресов и на массовые рекламные рассылки.

США. Проблема спама весьма актуальна в этой стране, хотя здесь и действует с 2004 г. закон CAN-SPAM Act. Дело в том, что этим документом не запрещена рассылка рекламных сообщений без согласия потребителя (то есть, не действует принцип OPT-IN). Впрочем, бизнес должен указывать в письмах полные контактные данные, а похожие письма или sms должны быть обозначены как "AD" (реклама). При этом, потребитель может в любое время отказаться от рассылок, после этого они ему больше не будут поступать. В то же время, определенная либеральность базового закона не должна вводить в заблуждение: за его нарушение установлены не только серьезные штрафы (возмещение получателю по 500 долларов за каждое сообщение), но и уголовная ответственность (лишение свободы до 5 лет).

Кстати, закон может наказать так же и операторов мобильных услуг и интернет-провайдеров, в случае игнорирования его краеугольных требований – речь идет о наложении штрафа в 25 тыс. долл. за каждый день рассылки! Это – относительно попыток украинских мобильных операторов манипулятивно снять с себя любую ответственность за спам.

Кроме этого, в 2019 г. был принят закон "TRACED Act", согласно которому Федеральная Комиссия по связи США может взыскать с провайдеров электронных коммуникационных услуг дополнительный штраф до 10 тыс. долл. за "непреднамеренные нарушения". В то же время, американские потребители могут внести свои контактные данные в специальный реестр "Do not call", запрещающий бизнесу звонить с маркетинговыми предложениями абонентам из списка.

А вот как действует антиспамовый закон США. В 2017 г. американка Вероника Дэвис отсудила у мебельного бренда "Conn's" 459 тыс. долл. Ранее компания позвонила женщине более 300 раз, напоминая о платежах за рассрочку, – даже после того, как клиентка отозвала свое согласие на звонки от фирмы. Если бы в Украине возможно было для потребителей взыскать похожую компенсацию от назойливых рекламодателей, то ли был бы так распространен у нас в спам, как сегодня?!

Австралия. В этой стране с 2003 года действует едва ли не самый строгий закон по противодействию спаму – Spam Act. В этом документе комплексно закреплены краеугольные принципы, которые делают невозможным информационный "трэш" - как OPT-IN, так и OPT-OUT. Запрещены любые сообщения и звонки со стороны бизнеса без предварительного согласия потребителя, использование программного обеспечения для сбора адресов и номеров телефонов. С другой стороны, является обязательным предоставление базовой информации об отправителе рядом с удобной опцией для отказа потребителя от рассылок. Штрафы за нарушение закона – сверхвысокие, они могут достигать 1,1 млн австралийских долларов за спам, разосланный на несколько адресов.

Для борьбы с информационным "трэшем" правительство привлекло мобильных операторов и интернет-провайдеров, которых обязали использовать собственные смарт-системы по выявлению и блокировке спам-звонков, sms-сообщений и электронных писем. Как и в США, работает специальный реестр "Do not call". Кроме того, создана публичная е-платформа, куда потребитель может одним кликом переслать нежелательное сообщение или контакт спамера. Эти данные попадают в регуляторный орган - Министерство связи Австралии, которое реагирует и расследует похожие кейсы. Благодаря четко выстроенной правовой и институциональной системе, количество информационного трэша в стране фактически сведено к минимуму. Классический пример: в 2010 году австралийский телеком-оператор получил штраф в эквиваленте 20 тыс. долл. США за рекламный спам в масштабах страны.

Франция. Кроме того, что на эту страну распространяется Общий Регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR), здесь также действуют мощные национальные инструменты по противодействию спаму. Правовые основы в этом контексте закреплены в потребительском кодексе Франции, которые по большей части основываются на принципе OPT-OUT. Например, французские мобильные операторы (в отличие от украинских) обязаны обеспечить механизм отказа от нежелательных sms-сообщений с помощью функции "STOP". В то же время, поставщики мобильных услуг создают специальные платформы, куда клиент может переслать спам или информацию о нежелателен "входящий" номер – затем оператор проводит собственное расследование и или блокирует спамера, или подает на недобросовестную компанию иск в суд.

Регулятором в сфере борьбы со спамом, нежелательной рекламой и мошенническими сообщениями являются Нацкомиссия по информатике и свободам (CNIL), что является независимым административным органом, который работает над защитой конфиденциальности и персональных данных.

Кроме того, уже несколько лет, как действует инициатива французского правительства "Signal Spam". Она объединяет государственных и частных "стейкхолдеров", которые противодействуют спаму. Потребители могут отправить онлайн данные об информационном "трэше" на е-платформу, которая на основе искусственного интеллекта осуществляет идентификацию спамера – независимо от того, касается ли кейс маркетинговых злоупотреблений, или киберпреступного спама. После этого данные направляются в соответствующие уполномоченные органы, которые принимают меры, адаптированные к каждому конкретному отчету.

Есть ли опции для достижения конкретных результатов в борьбе со спамом в Украине? Да, если власть реализует, по меньшей мере, такие вещи:

разработает и одобрит отдельный закон по противодействию спаму в Украине (в худшем случае, будут внесены соответствующие правки в закон "Об электронных коммуникациях"); комплексно внедрит базовые международные принципы в этой сфере, учитывая OPT-OUT и OPT-IN и взяв за основу австралийскую модель; установит ощутимые для бизнеса (включая поставщиков электронных коммуникационных услуг) штрафы за рассылку информационного "треша"; обяжет мобильных операторов создать доступные для потребителей механизмы отказа от "несанкционированных" рассылок и звонков, включая блокировку спамеров; создаст публичный реестр, аналогичный "Do not call", и е-платформу для жалоб потребителей на манер французского "Signal Spam".

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", специально для Главреда.