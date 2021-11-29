Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

Астролог Влад Росс рассказал, к чему готовиться в декабре 2021 года / Главред

Декабрь 2021 года обещает быть весьма благоприятным периодом. Последний месяц года будет намного спокойнее и благодатнее, нежели предыдущий период. В частности, останутся позади те ужасные катастрофы, которые случались в ноябре: смертоносные ДТП в Харькове, сгоревший автобус в Болгарии, когда погибло 40 человек. Если ноябрь налево и направо косил жизни, то в декабре ничего подобного не будет, и все начнет складываться более-менее нормально. Даже несмотря на то, что 4 декабря ожидается солнечное затмение.

Декабрьское солнечное затмение будет гармонизирующим. Его нельзя назвать напряженным или существенно трансформирующим, поскольку "коридор затмений", начавшийся 19 ноября, может быть использован для удаления из жизни всего ненужного и неважного.

После 4 декабря начнется более удачный период, когда стоит задуматься о будущем и начать строить планы.

Напряженных и травмоопасных транзитов в декабре особо не предвидится – наоборот, энергия планет будет сочетаться гармонично. Планеты будут выстраиваться в приятные конфигурации, которые будут предоставлять новые шансы.

Единственный сложный аспект – жесткий квадрат Урана и Сатурна 24 декабря. Поэтому 23-25 декабря лучше воздержаться от путешествий самолетами, поскольку возможны авиакатастрофы, а также поездок на дальние расстояния. По сути, это единственный катастрофический период месяца, но он будет непродолжительным.

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Меркурий в этом месяце будет двигаться по знаку Стрельца до 13 декабря, а после перейдет в Козерога. Поэтому в первой половине месяца будет огромное желание много общаться, ездить, менять обстановку, узнавать что-то новое. Однако в эти дни есть риск сказать что-то лишнее или получить множество ненужной информации. В этот период важно дозировать информацию, которую доносите, обдумывать каждое слово, особенно если общаетесь на серьезные темы или проводите важные переговоры. Лучше в первую половину месяца не быть слишком оптимистичными, не доверять малознакомым людям, особенно вблизи 7 декабря.

Вообще, 6-8 декабря лучше ничего никому не обещать, пока не будете точно уверены, что сможете выполнить обещания. Также не верьте в эти дни тем, кто обещает быстрое обогащение.

Во второй половине месяца, когда Меркурий войдет в Козерог, разговоры и общение в основном будут вестись на важные и серьезные темы. На этот период стоит назначать значимые переговоры, связанные с карьерой, работой и профессиональной деятельностью.

Вообще, 13-19 декабря – самый многообещающий и великолепный период для любых бизнес-дел и проектов. В этот период будет больше желания общаться по сути, по делу, а не вести праздные разговоры и тратить время на лишнее общение. Станет сложнее кого-то в чем-то убеждать, поэтому следует запастись "железобетонными" аргументами.

Также при вхождении Меркурия в Козерога хорошо начинать строительство.

Солнечное затмение 4 декабря произойдет в 9:33 по киевскому времени, совпадет с новолунием и произойдет в знаке Стрельца. Оно будет акцентировать внимание космической погоды на поездках, путешествиях, образовании, новой важной информации, потому стоит завершать все дела, связанные с этими сферами, и сдавать экзамены. Новолуние станет дверью в будущее и подсказкой о том, что нас ожидает и куда лучше направлять свои силы и энергию.

К счастью, на территории Украины, Беларуси, России и Европы солнечное затмение наблюдаться не будет, а это значит, что ничего страшного у нас не произойдет. Его можно будет видеть в Антарктиде, потому пострадать от его влияния могут разве что пингвины.

Знак Стрельца связан с постановкой целей, потому в декабре неплохо поставить перед собой цели и задачи на будущее. Символично и то, что будет делаться под конец года. Не стоит забывать и о подведении итогов, и об анализе предыдущего опыта – без этого можно не учесть прошлые ошибки и наступить в будущем году на те же "грабли". Так что знание и опыт в декабре будут иметь важное и даже первостепенное значение. На первый план выйдут вопросы мировоззрения и религии, вы можете начать обучаться чему-то новому, записаться на тренинг.

Напряженный аспект Марса и Юпитера в карте данного новолуния говорит о том, что важно рассчитывать свои силы и не переоценивать их. Вы можете почувствовать, что у вас много колоссальной энергии, но на деле ее может не хватить.

Кроме того, когда наблюдается напряженный аспект Марса и Юпитера, вспыхивают протесты и разгораются майданы. Так что в декабре существенно возрастет вероятность таких событий. Ситуация может начать раскачиваться уже с 1 декабря, но к 7-8 декабря протесты могут развернуться в полной мере. Протесты могут охватить в том числе Россию, где люди выступят против QR-кодов и путинского цифрового терроризма.

Кроме того, солнечное затмение 4 декабря будет последним затмением на оси цикла Близнецы – Стрелец. И, если в этом году нам повезло, и мы смогли избежать финансового кризиса, то в дальнейшем, когда затмения будут происходить на оси Телец – Скорпион, мир точно ожидает финансовый коллапс. Потому уже сейчас следует подготовиться к непростым временам, в частности, я бы советовал сбросить гривну и рубль и закупить доллар.

Если в 2021 году активно накапливались знания, шел процесс обучения чему-то новому, то в 2022-ом наступит время применить все эти знания и навыки на практике, чтобы зарабатывать деньги.

Деловая активность

Марс, планета деловой активности, 13 декабря переместится из Скорпиона в Стрельца. Если Марс в Скорпионе в ноябре нагнетал ужас и напряженность из-за угрозы военных действий, то Марс в Стрельце изменит ситуацию – все будет решаться переговорами, причем часто на мировом уровне.

Так что именно после 13 декабря Байден и Путин проведут переговоры. Скорее всего, личная встреча не состоится – они проведут виртуальную конференцию и решат ряд насущных проблем дипломатическим путем. Их разговор, вероятнее всего, состоится в начале января.

Влад Росс / УНИАН

После вхождения Марса в знак Стрельца, появится больше возможностей и откроется больше дорог. Если вы до этого интенсивно и тяжело трудились, при вхождении Марса в Стрелец работы может стать больше, но она будет выполняться уже без такого надрыва и напряжения, как это было в ноябре.

Декабрь – благоприятное время для расширения и развития бизнеса, построения новых планов и постановки целей.

7-9 декабря лучше никаких важных действий не предпринимать, потому что 8 декабря будет жесткая квадратура между Марсом и Юпитером. В эти дни следует воздержаться от заключения сделок и подписания договоров. Также не стоит использовать эти дни для начала рекламных кампаний.

Также 15 декабря Венера практически остановит свое движение, потому во второй половине месяца нельзя подписывать партнерские договора и запускать совместные партнерские проекты.

Деньги

В финансовых делах в декабре, возможно, придется пройти некоторые испытания, ведь Венера, связанная с деньгами, с 19 декабря будет в ретроградном движении. А 15-19 декабря можно даже назвать самым страшным временем, поскольку Венера будет статичной. К слову, поэтому в эти даты нельзя ни красить волосы, ни стричься, ни делать пластические операции, тем более, на груди – ни одна подобная процедура не пойдет в прок.

При ретроградном движении Венеры делать какие-либо покупки противопоказано. А в дни статичной Венеры лучше вообще сесть на жесткую диету, оставив пустым холодильник и воздержавшись от любых трат, тем более, крупных.

В эти дни не стоит проводить никаких банковских операций, иначе деньги где-то "застрянут", и не начинать рекламных кампаний.

Кроме того, постарайтесь купить всем подарки на Новый год до 15 декабря, потому что подарки, купленные позже, не принесут удачу ни вам, ни вашей семье: купите телевизор – он сломается, купите гаджет – он обязательно потеряется. Так что о подарках лучше позаботиться заранее.

Любовь и отношения

В декабре будет самое время пересмотреть свои ценности в любви и отношениях, потому что в Козероге соединится Венера, планета любви, с Плутоном, планетой трансформации, в том числе любовных ценностей. Внутри в это время могут кипеть страсти, эмоции, особенно у представителей знака Рака или Козерога.

Декабрь не особо подойдет для завязывания новых отношений, особенно вторая его часть. Поскольку есть риск встретить человека, который сильно зацепит, но через время страсть утихнет, и отношение к этому человеку полностью изменится. Поэтому, если и заводить какие-то новые отношения, то делать это нужно в первой половине месяца.

Во второй половине месяца можно разве что возвращать бывших любимых или супругов. Так что хотите вернуть бывшую жену – действуйте во второй половине декабря, и под новый год, под елочку, вам это удастся.

15 декабря Венера практически остановит свое движение. До этой даты, то есть в первую половину месяца, можно вступать в брак и заключать деловое партнерство, а во второй – этого категорически делать нельзя. Разве что можно регистрировать повторно брак с той же самой женой или тем же мужем, с кем ранее вы успели развестись.

15-22 декабря любые новые знакомства могут оказаться неудачными. Отношения, начатые в эти дни быстро зайдут в тупик.

После того, как Венера выйдет из статики, то есть после 22 декабря, ситуация станет полегче. И тут стоит задуматься о том, что именно вы хотите изменить в своих отношениях: вернуть былую романтику или страсть, обновить чувства, закрыть застарелые проблемы в отношениях – все это можно будет сделать именно после 22 декабря.

Влад Росс / УНИАН

Поездки и путешествия

В отличие от катастрофического ноября, декабрь-2021 будет прекрасным месяцем для путешествий. Фактически весь месяц вы можете смело отправляться в дорогу и летать на самолетах, кроме разве что 23-25 декабря, когда будет жесткий квадрат Урана и Сатурна.

Солнце и Меркурий будут идти по знаку Стрельца, а потому большинство дней будут удачными для поездок. Они же выделят тему обучения, путешествий и будут направлять мысли и желания именно в эти сферы. Если у вас давно зрели планы сменить обстановку, то декабрь – прекрасное время, чтобы покинуть такие страны, как Украина, Россия и Беларусь.

Благоприятные даты для поездок:

к водоемам, к морю – 10-11, 19-21 и 31 декабря;

в дома отдыха и санатории – 10-11, 19-21 декабря;

в горы – 5-6, 9 декабря;

в командировки и деловые поездки – 12-13, 17-19 декабря;

на семинары, тренинги – 17-19, 27-28, 31 декабря.

Самые неблагоприятные даты для поездок – 1-4, 7-8, 23-25, 30 декабря.

Опасности месяца

Сложным транзитом месяца станет жесткий напряженный квадрат Сатурна и Урана. Этот транзит не описывает какие-то мелкие влияния, а больше связан с общей атмосферой этого периода, когда перемены неизбежны, но происходят через большие трудности и препятствия.

В связи с этим может сложиться необычная ситуация в России: возможно все, вплоть до заговора против Путина. Потому что обе планеты управляют странами-Водолеями, а среди них – Россия. Вполне возможно, что "башни Кремля" наконец придут к мысли, что пришло время свергнуть застарелый устой общества в виде путинского режима.

4 декабря – солнечное затмение. Оно, с одной стороны, может нас подвести к получению новых знаний, но с другой – вблизи затмения, 1-7 декабря, не стоит идти на риски, подвергаться опасности, делать операции, заключать брак.

Напряженный аспект Марса и Юпитера 7-9 декабря также сулит сложные ситуации, особенно в виде бунтов и майданов.

Статичность Нептуна, который будет разворачиваться из ретроградного движения в директное, будет продолжаться почти весь месяц. Из-за этого могут быть ложные, размытые, непонятные ситуации, обманы, недопонимания. Особенно – в первой половине месяца, 4-12 декабря. Будьте осторожны с любыми документами, знакомствами. Есть опасность поддаться чужому влиянию, принять желаемое за действительное, разочароваться. Кроме того, существует опасность отравления.

Полнолуние в этом месяце нас ждет 19 декабря, в 6:35, в 28-ом градусе Близнецов, который связан с просторами земли. В этот день хорошо вести дела, связанные с землей: производить посадку культур, которые можно сажать в зиму, регистрировать землю. Вечером этого дня Венера станет ретроградной, потому до того нужно успеть произвести все нужные вам операции с землей.

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В декабре рекомендуется: задумываться о смысле жизни; читать, смотреть и узнавать новое; развлекаться и быть легкими на подъем; уезжать, эмигрировать; путешествовать, планировать важные поездки и бизнес-туры; подводить итоги, анализировать прошлый опыт; разумно подходить к тратам, а после 20-го числа лучше максимально экономить; пересматривать старые отношения и партнерские договоренности.

В декабре не рекомендуется: сожалеть о прошлом или грустить о том, что из вашей жизни ушло безвозвратно; пытаться объять необъятное и много обещать; возвращать возлюбленных, если при этом вы не можете что-то изменить (например, место проживания); регистрировать браки и заключать важные партнерские соглашения, особенно в третьей декаде месяца.

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