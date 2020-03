God of War Fallen God 2020 - дата выхода нового комикса

God of War: Fallen God - дата выхода / Dark Horse

Издательство Dark Horse выпустит новый комикс про знаменитого Призрака Спарты - God of War: Fallen God.

Новый выпуск God of War выйдет в июне 2020 года.

Согласно описанию, события будут происходить после третьей части, когда Кратос победил Зевса и помешал Афине. В попытке отдалиться от прошлого и прежнего дома бог войны отправляется в пустыню. Однако во время путешествия герою вновь предстоит столкнуться со своим гневом и внутренними кошмарами.

"Кратос злится на одного врага, который оказался непобедимым - его самого. Но война против самого себя не имеет конца и только вызывает безумие", - говорится в описании.

Кроме того есть отсылка к тому, как Кратос оказался в землях викингов - ему пророчат конфликт с культов берсерков. Действие будет проходить до событий игры 2018 года.

God of War Fallen God - Дата выхода / Dark Horse

За визуальную часть Fallen God отвечают художники Тони Паркер (God of War, This Damned Band), Дэн Джексон (The Strain) и Джон Росхелл (Антология Overwatch). А обложку издания нарисовал Дэйв Рапоза.

Сценарий напишет Крис Робертсон (iZombie), которые ранее уже работал над комиксом по God of War.