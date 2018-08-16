"Укус змеи и смерть". Во Львове в больнице умерла девочка, начато дело против медиков

Во Львове в больнице умер ребенок, прокуратура начала уголовное производство / riakchr.ru

Во Львовской области из Сколевской районной центральной больницы в расположенный во Львове Специализированный детский медицинский центре доставили девочку с предварительным диагнозом укус змеей нижней конечности.

Ребенок попал в центр в воскресенье, 12 августа, а 14 числа — скончался, правоохранители начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медработниками, говорится на сайте прокуратуры Львовщины.

"15 августа 2018 года Львовской местной прокуратурой №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками... по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК (Уголовного кодекса — Ред.) Украины (смерть малолетнего ребенка)", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Белопольского района Сумской области родители избили 4-летнюю дочь, поскольку она отказалась есть картошку с хлебом, ребенок скончался.